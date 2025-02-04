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الصحة: نجاح جراحة نادرة لعلاج فرط التعرق التعويضي بالمنظار في مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية

مستشفي بهتيم لجراحات
مستشفي بهتيم لجراحات اليوم الواحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح إجراء عملية جراحية نادرة ودقيقة بالمنظار لعلاج فرط التعرق التعويضي في مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

جهود الهيئة المستمرة لتطوير مستشفياتها وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية


ويأتي هذا النجاح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير مستشفياتها وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متخصصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، كما يعكس تطور الخدمات الصحية في مصر.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الصدر للأطفال في مستشفى بهتيم تُعد الأولى من نوعها في علاج حالات فرط التعرق التعويضي، كما يضم المستشفى عددًا من الخدمات الطبية المتقدمة، منها جراحات القلب للأطفال، زراعة القرنية والقوقعة، وجراحات الوجه والفكين، إلى جانب العديد من التخصصات الأخرى التي تلبي احتياجات المرضى.


من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مستشفى بهتيم يُمثل صرحًا طبيًا متكاملًا يسهم بشكل كبير في دعم المنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير خمس أسرة للعناية المركزة لمرضى الصدر، مما يعزز قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.


وكشف مصطفى عن مؤشرات أداء المستشفى خلال عام 2024، حيث تم إجراء 291 عملية قلب مفتوح للأطفال، و344 عملية زراعة قوقعة، إلى جانب 5000 عملية جراحية لمرضى العيون، و284 عملية زرع قرنية، و276 عملية في مجال جراحات الوجه والفكين، كما شملت الخدمات الطبية أكثر من 12 ألف جلسة غسيل كلوي، و4500 جلسة تخاطب، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 53 ألف فحص معملي وأشعة.

 

العملية الجراحية الأخيرة أجريت لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا كانت تعاني من فرط تعرق شديد

 


وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، أن العملية الجراحية الأخيرة أجريت لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا كانت تعاني من فرط تعرق شديد عقب خضوعها لجراحة سابقة، وتمت العملية باستخدام تقنية المنظار لكيّ العصب السمبثاوي، مما ساهم بشكل فعّال في تخفيف معاناة الطفلة وتحسين جودة حياتها.

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من جهته، أكد الدكتور محمد كساب، مدير مستشفى بهتيم، أن العملية تمت تحت إشراف فريق طبي متخصص يضم نخبة من الاستشاريين وطاقمًا تمريضيًا عالي الكفاءة، مضيفا أن المستشفى مستعد لاستقبال المزيد من الحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من العمليات الدقيقة، مع الاستمرار في تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المرضى في محافظة القليوبية والمناطق المجاورة.

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