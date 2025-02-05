يونيسف: المساعدات الإنسانية لغزة قطرة في محيط احتياجات القطاع

أكدت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، أن "ما يتم إدخاله من مساعدات إنسانية هو قطرة في محيط الاحتياجات في قطاع غزة".

رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع

وأضافت المتحدثة باسم اليونيسف في تصريحات صحفية: "يجب رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع"، وشددت على ضرورة الاستفادة من وقف إطلاق النار لإدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية، في ظل وضع إنساني لا يزال خطرا بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار".

توصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصّل الأطراف إلى اتفاق وقف النار عقب اجتماعات في الدوحة.

شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع

وأدت الحرب على قطاع غزة إلى شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء ودواء، وعلى وقع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ سيريانه في 19 يناير الماضي، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.



وقال مدير عام المكتب الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "مع وقف إطلاق النار، بدأ يدخل إلى قطاع غزة قرابة 600 شاحنة يوميًا، وهذه الشاحنات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هي الشاحنات التي يمتلكها التجار في قطاع غزة، والبضائع التي تصل فيها توزع على الأسواق، لكن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة لا يتوفر لديه القدرة الشرائية، والقسم الثاني من الشاحنات تحمل المساعدات الإنسانية التابعة للمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية، وعادة تشتمل على الطحين والطرود الغذائية".

إدخال المساعدات بشكل مستمر ومتواصل إلى غزة

وأضاف: "ما دخل إلى قطاع غزة من بضائع ومساعدات لا يكفي سوى 1% من حاجة سكان القطاع، ونحتاج إلى شهور طويلة من استمرار إدخال المساعدات بشكل مستمر ومتواصل، حتى تصل هذه المساعدات إلى جميع السكان، ونستطيع تغطية احتياجات أبناء شعبنا، وقد طالبنا بفتح المعابر من أجل دخول الوفود الطبية، لإجراء العمليات الجراحية، فلدينا نص مليون عملية جراحية ملحة، لأكثر من 110 آلاف جريح، أصيبوا خلال حرب الإبادة الجماعية، ونأمل أن تدخل المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى نستطيع ترميم القطاع الصحي الذي تعرض إلى ضربة قاضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وشهدت أسواق قطاع غزة تحسنا ملحوظا بعد 15 شهرا من المعاناة والجوع التي تجرعها الفلسطينيون جراء الحرب الإسرائيلية، وباتت الأسواق والطرقات الرئيسية التي تحيط بها أكثر ازدحاما مقارنة بالفترات السابقة خلال الحرب، حيث يفترش الباعة المتجولون، من الرجال والأطفال، الشوارع لبيع السلع والمواد الأساسية.



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