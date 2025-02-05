الأمم المتحدة: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تمامًا

قالت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال إنه من الضروري التحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إعادة إعمار غزة مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة إعادة إعمار غزة مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما.

واعتبرت الأمم المتحدة أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة كان مفاجئا للغاية.

خطط الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

ورفضت العديد من الدول والمنظمات الدولية خطط الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ومن جانبها، أعلنت منظمة العفو الدولية عن رفضها لمقترح ترامب، وقالت إنه مخالف لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

ترامب يقول إن هناك حلًا واحدًا بغزة وهو مغادرة سكانها

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط، سفن كوبمانس، اليوم الأربعاء، إن هناك حلا واحدا فقط وهو دولتان إسرائيلية وفلسطينية آمنتان تتمتعان بالسيادة، وذلك تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك حل واحد بغزة وهو مغادرة سكانها.

المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط يعلق على تصريحات ترامب.

وشدد سفن كوبمانس على أن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي.

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