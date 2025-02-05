الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

إطلاق حملة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في بيلا بكفر الشيخ

الحملة المكبرة
الحملة المكبرة

أطلقت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

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جاء ذلك بناءً علي توجيهات اللواء  علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات الدورية لمتابعة منظومة الإنارة العامة ورفع كفاءتها وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من صيانة جميع الأعمدة وتغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها حفاظا على سلامة المواطنين.

 

تفاصيل حملة صيانة الإنارة العامة والكشافات

وفي هذا السياق، نفذ قسم الإنارة بمجلس مدينة بيلا، بإشراف علي نجيب، مدير القسم، حملة لمراجعة الإنارة العامة بالشوارع والطرق وصيانة الكشافات وتغيير اللمبات المعطلة والأسلاك التالفة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة بعدد من القري، وذلك في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا على تكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري.

وشملت الحملة استكمال صيانة كشافات الإنارة بطريق «الجرايدة - الحامول»، وصيانة محول سريوة الكبرى ابتداء من قرية سريوة الصغري وصولًا إلي كوبري سريوة الكبري، وصيانة عزبة شوقي والسيوفي وعمر عارف والجندي، وجار  استكمال أعمال مراجعة الكشافات المعطلة بباقي القري وفقا للخطة الموضوعة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أجرت الحملة  صيانة وإصلاح الكشافات وتركيب كشافات جديدة وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة في عدد من أحياء وشوارع المدينة.

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بيلا كشافات كفر الشيخ صيانة اعطال الانارة العامة
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