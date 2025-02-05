المصري يسابق الزمن لحسم صفقة سوبر قبل غلق الميركاتو الشتوي

يسابق مسئولو النادي المصري الزمن من أجل إنهاء التعاقد مع صفقة سوبر خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب القيد في 8 من فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تكون الصفقة الثانية والأخيرة للمصري بالميركاتو الشتوي بمركز خط الوسط.

المصري يتعاقد مع النيجيري جون ايبوكا

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صفقة واحدة حتى الآن بالتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.

يذكر أن جون إيبوكا يبلغ من العمر 28 عامًا وسبق له اللعب في صفوف فريق إنبي والأهلي الليبي ويعد أحد أبرز هدافي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة المصري القادمة

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويبدأ فريق المصري البورسعيدي غدا الخميس استعداداته على ستاد الكلية الحربية لمباراته القادمة بعد التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

يوم راحة للاعبي المصري



وقرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر غد الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري .

وجاء ذلك عقب نهاية مباراة أمام وادي دجلة بدور ال32 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد، وانتهت بفوز النسور الخضر بهدف واحد دون رد ليصعد أبناء بورسعيد إلى دور الستة عشر من البطولة.



وفاز فريق المصري البورسعيدي، على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.





مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصرى



الخميس 6 فبراير

غزل المحلة ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

سيراميكا ضد فاركو..4 عصرًا

الأهلي ضد بتروجت..7 مساء

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود ضد إنبى..4 عصرًا

سموحة ضد بيراميدز..4 عصرًا

الزمالك ضد الإسماعيلى..7 مساء

طلائع الجيش ضد الجونة..7 مساء

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا

البنك الأهلى ضد زد إف سى..7 مساء

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