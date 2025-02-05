قيادي ناصري: تصريحات ترامب تكشفت المخطط الصهيو أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لاحتلال قطاع غزة بقوات أمريكية، وتحويل المنطقة إلى مشاريع اقتصادية، مع تهجير سكانها الفلسطينيين، "كشفت الوجه القبيح للسياسة الأمريكية"، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تعكس المخطط الصهيو-أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف جلال أن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع ودفع المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأكد جلال لـ فيتو أن الموقف المصري ثابت وراسخ في رفض أي محاولات لـتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مرارًا أن التهجير يمثل "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه، ولفت إلى أن مصر تظل الداعم الأكبر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وفقًا لحل الدولتين.

كما أشار جلال إلى أن تصريحات ترامب تتعارض بشكل كلي مع الاتفاقيات الدولية ومقررات الأمم المتحدة، التي تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وبالتالي فإن حق تقرير المصير يظل ملكًا للشعب الفلسطيني وحده، وليس لأي طرف خارجي أن يفرض عليه أي قرارات.

جلال: تصريحات ترامب العدوانية ستؤدي إلى مشكلات كبرى لأمريكا في المستقبل

وحذر جلال من أن سياسات ترامب العدوانية، منذ وصوله إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، ستؤدي إلى مشكلات كبرى لأمريكا في المستقبل، خاصة في ظل تجاهلها للقانون الدولي ومحاولاتها تغيير الحقائق على الأرض، وأكد أن فكرة التهجير لا تساهم في حل القضية الفلسطينية، بل تزيد من تعقيدها وتؤجج مشاعر العداء والظلم.

وأضاف أن ما يحدث الآن هو محاولات خبيثة لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة لصالح إسرائيل، مما يعكس ازدواجية المعايير الأمريكية، وشدد على أن الحل العادل والمستدام للقضية الفلسطينية يكمن في احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

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