الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قيادي ناصري: تصريحات ترامب تكشفت المخطط الصهيو أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية

محسن جلال، فيتو
محسن جلال، فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لاحتلال قطاع غزة بقوات أمريكية، وتحويل المنطقة إلى مشاريع اقتصادية، مع تهجير سكانها الفلسطينيين، "كشفت الوجه القبيح للسياسة الأمريكية"، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تعكس المخطط الصهيو-أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف جلال أن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع ودفع المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأكد جلال لـ فيتو أن الموقف المصري ثابت وراسخ في رفض أي محاولات لـتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مرارًا أن التهجير يمثل "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه، ولفت إلى أن مصر تظل الداعم الأكبر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وفقًا لحل الدولتين.

كما أشار جلال إلى أن تصريحات ترامب تتعارض بشكل كلي مع الاتفاقيات الدولية ومقررات الأمم المتحدة، التي تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وبالتالي فإن حق تقرير المصير يظل ملكًا للشعب الفلسطيني وحده، وليس لأي طرف خارجي أن يفرض عليه أي قرارات.

جلال: تصريحات ترامب العدوانية ستؤدي إلى مشكلات كبرى لأمريكا في المستقبل

وحذر جلال من أن سياسات ترامب العدوانية، منذ وصوله إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، ستؤدي إلى مشكلات كبرى لأمريكا في المستقبل، خاصة في ظل تجاهلها للقانون الدولي ومحاولاتها تغيير الحقائق على الأرض، وأكد أن فكرة التهجير لا تساهم في حل القضية الفلسطينية، بل تزيد من تعقيدها وتؤجج مشاعر العداء والظلم.

وأضاف أن ما يحدث الآن هو محاولات خبيثة لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة لصالح إسرائيل، مما يعكس ازدواجية المعايير الأمريكية، وشدد على أن الحل العادل والمستدام للقضية الفلسطينية يكمن في احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب نتنياهو تهجير الفلسطنيين تصفية القضية الفلسطينية الموقف المصري

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: مقترح ترامب بالسيطرة على غزة مفاجئ للغاية

غزة مش للبيع، مظاهرات حاشدة في واشنطن ضد قرار ترامب بالاستيلاء على القطاع (فيديو)

بريطانيا ترفض خطة ترامب لترحيل أهالي غزة

روسيا تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

ads

الأكثر قراءة

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

نشاط زلزالي ينذر بكارثة، خبير يكشف تأثيره على مصر ومخاوف من هبوط قاع البحر المتوسط

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

بيان عاجل من الجامعة العربية بشأن سيناريو ترامب لتهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

المزيد
الجريدة الرسمية