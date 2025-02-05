وفاة صالح العويل عن عمر يناهز 78

توفي منذ قليل الفنان صالح العويل عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الماضية

وقال هشام صالح العويل إنه لم يتحدد حتي الآن موعد صلاه الجنازة أو الدفن.

آخر أعمال صالح العويل

وكان آخر ظهور للفنان الكبير خلال تصويره الجزء الثاني من مسلسل 'جودر'، والذي يجمعه بالفنان ياسر جلال، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ومسلسل جودر، كتبه أنور عبد المغيث وأخرجه إسلام خيري، ويتناول إحدى حكايات ألف ليلة وليلة في إطار فانتازي مليء بالتشويق والإثارة.

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