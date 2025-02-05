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حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الفودو بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بالاتجار بالمخدرات، وأن المبلغ المضبوط حصيلة تجارته المشبوهة، واستخدامه دراجة نارية في التنقل بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجاره بالمواد المخدرة، وتردده بين عدد من متعاطيها لترويجها بينهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الفودو ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع زبائنه.

 

اعترف المتهم أمام رجال المباحث، بحيازة المخدر للاتجار به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة مخدر الفودو الجيزة
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