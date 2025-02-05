الأربعاء 05 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ما زال تحت الملاحظة، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صالح العويل

صالح العويل
صالح العويل

كشف نجل الفنان صالح العويل عن تطورات الحالة الصحية لوالده، حيث أكد أنه ما زال تحت الملاحظة، وحتى الآن يقوم بغسيل كلى مرة واحدة في الأسبوع.

وأشار إلى أن حالة والده المرضية أثرت على نطقه للكلام، وعلى تركيزه، والأطباء متابعين لحالته الصحية بشكل مستمر، طالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان الفنان صالح العويل قد تم نقله لغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، وأكد الأطباء أنه يعاني من قصور في الكلى، ويوجد مياه على الرئة، كما أن عضلة القلب تعمل بكفاءة 33%.

آخر أعمال صالح العويل

وكان آخر ظهور للفنان الكبير خلال تصويره الجزء الثاني من مسلسل 'جودر'، والذي يجمعه بالفنان ياسر جلال، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ومسلسل جودر، كتبه أنور عبد المغيث وأخرجه إسلام خيري، ويتناول إحدى حكايات ألف ليلة وليلة في إطار فانتازي مليء بالتشويق والإثارة.

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