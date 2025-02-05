غزة مش للبيع، مظاهرات حاشدة في واشنطن ضد قرار ترامب بالاستيلاء على القطاع (فيديو)

قرار ترامب بالاستيلاء على غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرات حاشدة نظمها العديد من الأمريكيين في واشنطن، للتظاهر ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور إعلانه عن مخططه بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على قطاع غزة.

مظاهرات حاشدة ضد قرار ترامب في واشنطن

وتظهر مقاطع الفيديو حالة من الغضب الشديد على وجوه المتظاهرين الأمريكيين، بعد إعلان دونالد ترامب عن مخططه بالاستيلاء على غزة في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء.

الشعب الأمريكي نزل إلى الشوارع مباشرة لرفض قرار ترامب بتهجير أهل غزة من أرضهم



الموضوع خطير والايام القادمة صعبة pic.twitter.com/mEe13j0dZm — MO (@Abu_Salah9) February 5, 2025

وعلق المتظاهرون على مخطط ترامب بالاستيلاء على غزة وتهجير أهلها قائلين: "غزة ليست للبيع..."، بعد وصفهم لقاء ترامب ونتنياهو بأن الرئيس الأمريكي التقي مع مسئول الإبادة الجماعية في غزة.



وحمل مئات المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية لافتات تطالب بالحرية لفلسطين، وإنهاء الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، حيث تدفق المتظاهرون المؤيدون لفلسطين على البيت الأبيض، حيث يستضيف دونال ترامب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، واندلعت احتجاجات حاشدة بالقرب من البيت الأبيض أثناء لقاء ترامب مع نتنياهو في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعارض المتظاهرون الإجراءات الإسرائيلية في غزة وزيارة نتنياهو، وخطة ترامب بالاستيلاء على غزة، ويطالبون بالضغط الأمريكي على إسرائيل.

ترامب يخطط للاستيلاء على غزة وتهجير أهلها

وتأتي الاحتجاجات الأمريكية في الوقت الذي يناقش فيه ترامب ونتنياهو مخطط الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها وتوطينهم في دول أخرى، حيث يدعو ترامب إلى "نهج جديد" في المنطقة، التي تشهد إجراءات أمنية مشددة، وتوترات مرتفعة.

🚨 🇵🇸PRO-PALESTINE PROTESTERS SWARM WHITE HOUSE AS TRUMP HOSTS NETANYAHU



Massive protests have erupted near the White House as Trump meets with Netanyahu in D.C.



Demonstrators are opposing Israel’s actions in Gaza and Netanyahu’s visit, demanding U.S. pressure on Israel.



The… https://t.co/pWg4LkoCNy pic.twitter.com/YF5T84nnkc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 5, 2025

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم طرحًا صادمًا للأمريكيين والعالم، كشف فيه عن خطته بالاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، مؤكدًا أنه خطة للولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة، وتهجير سكانه وإعادة توطينهم في دول أخرى، سواء أرادوا المغادرة أم لا، مرجعًا السبب إلى أنه يريد تحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، الأمر الذي رفضه العديد من الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدم اقتراحه الصادم في مؤتمر صحفي عقده، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض بحضور رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير أهل غزة واستيلاء أمريكا على القطاع، وسط استهجان ظاهر بين الحضور خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب ونتانياهو.

مخطط استعماري جديد للاستيلاء على غزة

وكشف ترامب، في المؤتمر، عن مخططه الاستعماري في الاستيلاء على قطاع غزة، لكنه لم يكشف تفاصيل خطته عن كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، حيث قال دونالد ترامب: "إنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب "لا يصدق" من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديًا."

مظاهرات حاشدة ضد قرار ترامب في أمريكا، فيتو

وقال ترامب: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضًا، سوف نمتلكها، وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

وكشف دونالد ترامب أن استيلاء أمريكا على قطاع غزة سيكون "ملكية طويلة الأمد" لغزة من قبل الولايات المتحدة.



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