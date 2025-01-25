السبت 25 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عرض مسلسل النص لـ أحمد أمين على هذه المنصات في رمضان 2025

أحمد أمين
أحمد أمين

 يواصل الفنان أحمد أمين تصوير مشاهد مسلسله الجديد “النُص” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل الحي القديم بمدينة الانتاج الإعلامي، وخاصة أن مشاهد العمل تدور في فترة زمينة معينة، وتحتاج لديكورات هذه المرحلة.

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع منصتى “يانجو بلاي ومنصة  watch it” على عرض العمل خلالهما بالسباق الرمضاني لعام 2025.

بوستر مسلسل النُص
بوستر مسلسل النُص



تفاصيل مسلسل النص

 ويلعب أحمد أمين شخصية لص تائب يحارب الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة، بمشاركة بعض الأعضاء، إلى أن يصبح له مقاومة للدفاع عن الوطن.

 

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

 

مسلسل النص 

المسلسل مكون من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد،  من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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