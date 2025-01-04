تغيير النشاط الأبرز، 6 حالات يسقط فيها عقد المحال التجارية في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، واحد من التشريعات الشعبوية التي يترقبها الشارع المصري، والتي مرت بمراحل عديدة من الدراسة والمناقشة داخل قسمي التشريعي - مجلسي الشيوخ والنواب - وجرى حولها حوار مجتمعي موسع، ومن المقرر أن تُستكمل مناقشته والتصديق على التعديلات المستقر عليها.

إيجار المحال التجارية

أزمة إيجار المحال التجارية، كانت في القلب من مناقشات المشرع، وعلى رأس تساؤلات المستأجرين، التي تباينت ما بين استمرار العقد أو إسقاطه وبين ثبات قيمة الإيجار وضوابط تغييره في حال ما أقرت التعديلات الجديدة للقانون بذلك.



حالات سقوط الإيجار عن المحال

وحدد القانون 6 حالات سقوط للعقد بين المالك والمستأجر المحل، والتي من المتوقع أن تستمر في تعديلات القانون المنتظرة، منها حال الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.

مدة إيجار المحل غير معلومة

الحالة الثانية إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن ٩٠ يومًا.

تغيير النشاط التجاري للمحل

أما الحالة الثالثة والرابعة إذا غير المستأجر نشاط المحل بدون موافقة المالك، وحال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن ٦ أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.

ونص القانون أيضًا، على أن الإيجار يسقط في حال تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك، وإذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي.

في التعديلات الأخيرة، يمكن للمستأجر لمد عقد الإيجار لخمسة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون،وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996 وبمجرد انتهاء هذه المدة، على المستأجر الوحدة المؤجرة للمالك ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر.

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