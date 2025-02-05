كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين، من التسول لشراء البرجر إلى أغنى لاعب في العالم

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الأربعين وسط إشادة عالمية بإنجازاته الكروية والمالية التي جعلته أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير خاص بهذه المناسبة أن رونالدو، الذي انتقل من جزيرة ماديرا البرتغالية إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة في تسعينيات القرن الماضي، لم يكن يتخيل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم، حيث أصبح أحد أغنى الرياضيين في العالم.

ثروة رونالدو 229 مليون جنيه إسترليني

وفقًا لتقرير "ذا صن"، تبلغ ثروة رونالدو أكثر من 229 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من العقارات الفاخرة في ستة بلدان حول العالم، وسلسلة فنادق تحمل اسمه، كما يُعتبر رونالدو أحد أكثر الرياضيين تأثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجني ملايين الدولارات من عقود الرعاية والإعلانات.

من التسول لشراء البرجر إلى نجم عالمي

عنونت الصحيفة تقريرها بعبارة لافتة: "رونالدو ماكدونالدو.. من التسول لشراء قطع برجر ماكدونالدز إلى نجم عالمي"، في إشارة إلى بداياته المتواضعة، ونقلت الصحيفة عن رونالدو اعترافه بأن طفولته كانت مليئة بالتحديات، حيث كان الطعام والمال شحيحين، واضطر في بعض الأحيان إلى التسول للحصول على وجبات سريعة بعد التدريب.

قصة تسول قطع البرجر

وروى رونالدو في مقابلة سابقة مع الإعلامي بيرس مورغان قصة مؤثرة عن أيامه في أكاديمية لشبونة، حيث كان هو وزملاؤه يذهبون إلى المطعم الشهير "ماكدونالدز" بعد انتهاء التدريبات ليلًا للحصول على البرجر المتبقي، قال رونالدو: "كنا نطرق الباب الخلفي للمطعم ونقول: 'مرحبًا، هل بقي أي برجر؟'".

وأكد صديقه القديم فابيو باييم هذه الرواية، مشيرًا إلى أنهم كانوا يحصلون على البرجر الذي لم يعد صالحًا للبيع للزبائن. كما تحدث رونالدو عن موظفي المطعم الذين ساعدوه في تلك الفترة، وخاصة فتاة تدعى إدونا، معربًا عن امتنانه لهم.

إدونا تتحدث عن ذكرياتها مع رونالدو

وتقدمت الموظفة السابقة في ماكدونالدز، إدنا كالداس، لتؤكد أنها الشخصية التي تحدث عنها رونالدو. وأعربت عن سعادتها بما وصل إليه النجم البرتغالي، قائلة: "أنا سعيدة حقًا بما حققه، لم أتوقع أن يتذكرني بعد كل هذه السنوات. كم هو رائع ألا ينسى هذه الأشياء الصغيرة من ماضيه".

إرث رونالدو.. من الفقر إلى القمة

ويحتفل العالم اليوم بإرث كريستيانو رونالدو، الذي أصبح رمزًا للإصرار والتفاني. من طفل فقير في ماديرا إلى نجم عالمي وأحد أغنى الرياضيين، يظل رونالدو مصدر إلهام لملايين الشباب حول العالم.

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