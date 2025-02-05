ما سر تسمية مسلسل "إقامة جبرية" بهذا الاسم؟

انتهى عرض مسلسل إقامة جبرية بعدما عرضت آخر حلقتين منه في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، ولقد كانت هذه الحلقات كاشفة للكثير من الأمور أبرزها سر تسمية المسلسل بهذا الاسم.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها على إنستجرام، سر تسمية مسلسل “إقامة جبرية” بهذا الاسم بشكل غير مباشر، حيث نشرت تعليقًا غامضًا قالت فيه: “سلمى فرضت الإقامة الجبرية على كل اللي دخل حياتها.. حتى انتوا! تفتكروا خلصت على كده ولا لسه فيها آخر نفس؟”

وهو ما يعني أن العمل تدور قصته حول شخصيات تجد نفسها مقيدة في علاقتها مع سلمى (هنا الزاهد) التي لا تسمح لأحد دخل حياتها أن يخرج منها أبدا، وإن قرر الخروج يكون مصيره القتل أو الإيذاء الشديد كما فعلت في خطيبها وحبيبها وزوجها، فمن تحبهم سلمى إما أن يستمروا في الإقامة الجبرية معها أو يكون مصيرهم مرعب.

إشادات بأداء هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وحظي مسلسل إقامة جبرية بإشادات واسعة من الجمهور، خاصة بعد عرض حلقته الأخيرة، حيث أشاد المتابعون بالأداء المميز لبطلة العمل هنا الزاهد، التي قدمت دورها ببراعة لافتة، وكان تمثيلها في الحلقة الأخيرة مميزا إلى جانب التألق الكبير لباقي نجوم المسلسل.

كما لاقت الحبكة الدرامية للمسلسل استحسان المشاهدين، الذين أكدوا أنها نجحت في إبقائهم على أعصابهم طوال الأحداث، مما جعل النهاية مرضية ومشوقة في الوقت ذاته.

وتصدر العمل في الساعات الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور مشاهد من الحلقة الأخيرة، معبرين عن إعجابهم بالنهاية وأداء الممثلين جميعا وأشاد المتابعين كذلك بكل صناع هذا العمل.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ومسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية

وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط.

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