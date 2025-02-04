الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

التعليم العالي تواصل نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعي الاسترشادي

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

تستكمل وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء، نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعي الإسترشادى للتعليم العالي في مصر، والتي تتناول أبرز محاور التطوير والتحديث في المنظومة الجامعية بما يعزز جودة العملية التعليمية وقدرة الخريجين على مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة التعليم العالي في مصر، وفي هذا الإطار، تتناول الرسالة الثانية فلسفة الإطار المرجعي الاسترشادى للتعليم العالي في مصر.

وتتبنى فلسفة الإطار المرجعي الاسترشادي القائم على "التعليم المتمركز حول الطالب" و"التدريس التفاعلي" والذي يشمل عشر ركائز تمثل مخططه، مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر، من حيث المشاركة الفعالة بين الجامعات وقطاع الأعمال، لضمان توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل. كذلك تظل "الاستدامة" و"التدويل" من العناصر الأساسية، إلى جانب "الريادة والابتكار"، مما يعزز قيمة "التعلم مدى الحياة" (Lifelong Learning)، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المحلية والدولية، لضمان جاهزية الطلاب لعالم متغير.

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