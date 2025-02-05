الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء، ومؤتمر صحفي لـ مدبولي بعد قليل

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة.  

 

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يستعرض رئيس الوزراء والوزراء المعنيون أبرز القرارات والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة. 

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