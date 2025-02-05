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محافظات

3 محافظين يشهدون افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف التراثية بكفرالشيخ

3 محافظين يشهدون
3 محافظين يشهدون افتتاح معرض «أيادي مصر»

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للمشاركة فى افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وهند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

ورحب محافظ كفرالشيخ، بالضيوف معبرًا عن سعادته البالغة لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي يسلط الضوء على التراث المصري العريق، مؤكدًا أن هذا المعرض يمثل فرصة رائعة لتعزيز التعاون بين المحافظات المختلفة، كما يعكس الاهتمام المتزايد بدعم الحرف اليدوية والتراثية في مصر.

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وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعرض يشارك فيه 17 محافظة على مدار يومين، ويعرض مجموعة متنوعة من منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر المتنوعة، مشيرًا إلى أن المعرض يسلط الضوء على المهارات الفنية المميزة التي تتمتع بها هذه المحافظات، ودعم الحرف اليدوية والتراثية، فضلًا عن توفير فرص عمل للأيدي العاملة الماهرة.

 

محافظ كفر الشيخ يهدي درع المحافظة للضيوف

وأهدى محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة.

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