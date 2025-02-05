الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي يقترب من تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي

التسلل
التسلل

أعلن توني سكولز، مسؤول رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز  أن المسابقة قد تبدأ في استخدام تقنية التسلل شبه الآلية قبل نهاية موسم 2024-2025 بعد تقدم كبير في الاختبارات.

تقنية التسلل شبه الآلي


ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع على استخدام هذه التقنية، وكان من المتوقع تطبيقها قبل فترة أيام الميلاد، لكنها واجهت مشاكل خلال الاختبارات.


وقال سكولز لوسائل الإعلام البريطانية: «التقدم الذي أحرزناه خلال الأسابيع الأربعة أو الستة الماضية كان كبيرًا.. لذا فإننا نعتقد أننا سنتبع أفضل النظم وأكثرها دقة.. استخدمت رابطة الدوري الإنجليزي هذه التقنية في كأس الرابطة هذا العام.. سنراقب تطبيقها عن كثب.. نفكر جديًا باستخدامها في الدوري قبل نهاية الموسم».


وتستخدم التقنية في عدد من البطولات الكبرى، وتقلل اللجوء إلى المراجعات المطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد التي يعمل فيها الحكام على التحقق يدويًا ما إذا كان اللاعب متسللًا أم لا، ما يقلل من هامش الخطأ أيضًا.
ويعتمد الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا على تقنية حكم الفيديو المساعد للتحقق من حالات التسلل، لكن النظام واجه انتقادات بسبب الوقت المستغرق للوصول إلى قرار.

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