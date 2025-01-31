الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

الطريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

الطريق نحو نهائي
الطريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

أسفرت قرعة ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية كما تحدد شكل البطولة حتى المباراة النهائية.

وبعد نهاية ملحق دور الستة عشر سيتم عمل قرعة لتحديد مواجهات ثمن النهائي في شهر فبراير المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 مرحلة خروج المغلوب.

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

نظام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا


نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

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