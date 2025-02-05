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حوادث

المحكمة تصرح لدفاع عفاف شعيب باستخراج صورة رسمية تفيد بمكوث موكلته في المستشفى

الفنانة عفاف شعيب
الفنانة عفاف شعيب

صرحت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لدفاع الفنانة عفاف شعيب خلال نظر الدعوى المقامة منها وتتهم فيها مخرج شهير بالتشهير بها باستخراج صورة رسمية تفيد بوجود موكلته في المستشفى. 

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

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المحكمة الإقتصادية الفنانة عفاف شعيب عفاف شعيب

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