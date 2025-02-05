الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

دفاع الفنانة عفاف شعيب يقدم مستندات عن تعرض موكلته للتشهير

الفنانة عفاف شعيب
الفنانة عفاف شعيب

رفعت محكمة القاهرة الاقتصادية، ثاني جلسات الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير تتهمه فيها بالسب والتشهير بها.

وخلال الجلسة قدم محامي الفنانة عفاف شعيب صورا ومستندات ضوئية تثبت قيام المدعي عليه بالتشهير بموكلته.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

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محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة عفاف شعيب عفاف شعيب

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