الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس: إن صمود الشعب والانتفاضة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبرت الكيان الصهيوني على التراجع.

الخارجية القطرية تحدد مراحل مراقبة وقف إطلاق النار

وأمس، أكدت وزارة الخارجية القطرية، على عمل الضامنين الثلاثة "مصر وقطر والولايات المتحدة" من خلال غرفة متابعة مشتركة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، يهدف إلى سلام مستدام من خلال المفاوضات.

وبين الأنصاري، أن مسار الوساطة سيبدأ مرحلة جديدة مع كل الشركاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وباقي مراحله، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضغط حقيقي لضمان تنفيذ الاتفاق.

وتابع متحدث الخارجية القطرية قائلا، أن فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح غد لبحث تفاصيل الاتفاق، والضامنون الثلاثة سيعملون من خلال غرفة متابعة مشتركة.

اتفاق إسرائيل وحماس على بدء سريان الهدنة ظهر الأحد المقبل

وأوضح، الطرفان "إسرائيل وحماس" اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 12:15 ظهر الأحد.

ولفت، إلى أن الدفع الأخير من إدارتي الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان له دور كبير في إنجاز الاتفاق، فلا يمكن القول إن جهدا معينا هو الذي ساهم بالاتفاق لكنها جهود أطراف عدة.

وشدد على أن بلاده تؤكد أنها ستبدأ مباشرة في إيصال المساعدات إلى أهلنا بغزة.

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