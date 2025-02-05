رئيس «تجارية الجيزة» يلتقي بالتجار المشاركين في معرض «أهلًا رمضان»

عقد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة اجتماعًا موسعًا مع التجار المشاركين في معرض أهلا رمضان 2025، لمناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاحه رسميا.

ومن المقرر أن يفتتح معرض أهلًا رمضان 2025 خلال فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كلا من " وزارة التموين والتجاره الداخليه "و "محافظة الجيزة" و " غرفة الجيزة التجارية" و" جهاز حماية المستهلك "، بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

وخلال اللقاء، أكد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، أهمية أن تكون نسب الخصم مقبولة على اسعار مختلف السلع الاساسية، والمنتجات الغذائية،والياميش والمكسرات وتتضمن أكبر نسب تخفيضات ممكنة، قائلا: «كل التجار المشتركين في المعرض، تم إنتقاءهم من كبار التجار ومستوردي السلع والهدف هو تقليل حلقات التداول ليكون من التاجر الكبير إلى المواطن مباشرة».

لا زيادة في أسعار السلع خلال رمضان

كما أشار الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية عكفت خلال الأسابيع الماضية على عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة المنتجين والتجار والمستوردين؛ لتوفير كميات ضخمة من السلع بالمعرض، مشيرا إلى أن زيادة المعروض من السلع يحافظ على ثبات الأسعار.

وأشار إلى ان معارض أهلا رمضان، تأتي في إطار الدور المجتمعي لغرفة الجيزة التجارية، للمساهمة في توفير كافة احتياجات المواطنين قبيل بدء شهر رمضان الكريم، والذي يرتفع فيه حجم الطلب المحلي علي السلع الغذائية بحوالي 50 % عن أي وقت أخر خلال العام، منوها انه يتم توفير المساحات المحددة للعرض مجانيا للتجار بمعارض اهلا رمضان من خلال غرفة الجيزة التجارية بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك لتخفيض التكلفة على التاجر ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمواطن ومؤكدا ان المعرض سيخضع للمراقبه المستمره لأسعار مختلف السلع لاسيما السلع الغذائيه واللحوم.

كما أشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن عمل المعارض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان مع تخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مناسبة مع قرب عيد الفطر المبارك، لافتا الى مواصلة التنسيق مع وزارة التموين لتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بنفس أسعار معارض أهلا رمضان، بهدف ضمان وصول السلع لجميع مواطني المحافظة.

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن ثقته في وعي تجار الجيزة وحسهم الوطني وحرصهم على دعم جهود الدولة في ضبط الأسواق، وأن الغرفة ستواصل العمل لضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.

ومن جانبهم، أعرب تجار الجيزة عن استعدادهم الكامل للتعاون مع غرفة الجيزة التجارية، مؤكدين على التزامهم بتوفير السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يتوافق مع توجيهات الدولة.

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