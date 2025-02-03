الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تخفيضات تصل لـ 30%، محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بالمنصورة

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان بالدقهلية، فيتو

 افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين معرض"أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بمدينة المنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وأكد أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة لتخفيف العبء عنهم، والسعي لتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

الالتزام بجودة المنتجات والسلع المعروضة والالتزام بالأسعار المخفضة.

 وتفقد محافظ الدقهلية المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض واستمع إلى العارضين، وأكد  ضرورة الالتزام بجودة المنتجات والسلع المعروضة والالتزام بالأسعار المخفضة، والتقى بالمواطنين داخل المعرض واستمع إلى مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة وجودتها، وأوضح أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30 % عن أسعار السوق الخارجي، بالإضافة إلى جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة.

افتتاح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة

 وأشار "مرزوق "إلى أن افتتاح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة، يأتي إلى جانب المعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد، فضلا عن منافذ أمان وضد الغلاء، ومستقبل مصر، كل هذا يأتي في إطار خطة لتوفير احتياجات الأسرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، ووجه بشن حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة أو الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، والمحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والمحاسب أيمن موسى مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والأستاذة وفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية.

تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية

يضم المعرض تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلزم الأسرة منها، الأرز بأنواع مختلفة والزيوت والمكرونة والسكر والدقيق والحلاوة والعسل بأنواعه، وجميع السلع الغذائية التموينية، إلى جانب منتجات رمضان مثل التمور بأنواعها والجلاش وقمر الدين والمشمش والزبيب وجوز الهند، ومختلف العصائر وجميع انواع البقوليات، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح معرض الالتزام بالاسعار الاسعار المخفضة السلع والمواد الغذائية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شن حملات يومية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقر الغرفة التجارية مشروعات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-2-2024 في محافظة الفيوم

سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR Magic 7 Pro

بقيمة 110 ملايين جنيه، فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصرى لـ5 أسواق رئيسية

ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

تأثير ترامب كلمة السر، الإدارة الأمريكية تتفاخر بتخلي بنما عن المشاركة بـ "مشروع الحرير"

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ترفع فيه الأعمال لله، الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر شعبان (فيديو)

متصلة أم منفصلة؟ أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام رمضان الفائتة

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية