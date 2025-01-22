منارة حياتية!

حديث قلب

في مرحلة الشباب السير يكون من خلال الصعوبات، أما في الشيخوخة فتسير الصعوبات من خلالنا!

ولقد بلغنا من العمر عتيا، وبالتالي علينا ألا نبخل بتجاربنا الحياتية الثرية لأبنائنا وفلذات أكبادنا لعبور المسيرة في أمان..



يجب ألا نتردد في نصحهم لاختصار المسافة التي لم يبق منها إلا القليل! ولقد أعجبتني هذه النصائح الذهبية من شيخ متقدم في السن إلى أحد أبنائه لتكون بمثابة منارة هادية لعبور مسيرة الشاب الحياتية بلا مشاكل.. فماذا قال شيخنا؟



احذر قبل إقراضك المال لصديق، فقد تخسر كلاهما. ولا تثق بذاكرتك، اكتب كل شيء على الورق، وعندما تريد شراء منزل تذكر 3 أشياء مهمة؛ الموقع، الموقع، الموقع، ولا تدفع لأحد أجره قبل أن يتم عمله، واختر زوجتك بعناية لأنها مسؤولة عن 90 % من سعادتك أو تعاستك، ولا تتأخر في نومك إذا كنت تحرص على يومك، ولا تترك عملك قبل أن تؤمّن غيره..

وعندما تستعير سيارة صديق املأها بالوقود قبل إعادتها إليه (ومن الأفضل أن لا تعود نفسك على استعارة أي شيء)! ولا تدع الهاتف يقطع اللحظات الجميلة من حياتك، فقد وجد لراحتك لا لراحة المتصل، وحين تقول والدتك ستندم على فعل ذلك، فإنك ستندم عليه غالبًا..

كن شجاعًا، وإن لم تكن فتظاهر! فلن يلاحظ أحد الفرق، وحين تصادف كتابًا جيدًا قم بشرائه حتى ولو لم تقرأه، ولا تشارك رجلا فشل ثلاث مرات، وشجع أبناءك على العمل في أوقات فراغهم عندما يبلغون السادسة عشرة. بل قبل ذلك إن أمكن..

ولا تصدق كل ما تسمعه، ولا تنفق كل ما تملك، ولا تنم قدر ما ترغب. ودلل زوجتك وليس أطفالك وإذا استعرت شيئا أكثر من مرتين، قم بشرائه، وابتعد عن الأماكن المشبوهة، فالأحداث السيئة لا تحدث إلا هناك، والفاشل في إنفاق ماله فاشل في كل شيء في حياته، وحين يسألك أحدهم سؤالا لا تحبه ابتسم وقل: ولماذا تريد أن تعرف؟!



وثلاثة أشياء لا تفقدها: أعصابك، ثقتك بنفسك، مفاتيح سيارتك، ولا تتوقع من أطفالك أن يستمعوا لنصائحك ووضعك مُزرٍ، وكن أفضل صديق لزوجتك. ولا تقل أبدا لا أملك الوقت الكافي، فجميع العظماء كان وقتهم 24 ساعة ولم يزد، واترك بجانب سريرك قلم رصاص وورقة بيضاء، فبعض الأفكار الذهبية تطرق عقلك وإذا لم تدونها تفقدها، والجميع يحب المدح، فلا تبخل به، ولكن حذار من النفاق.



وعندما تلعب مع أطفالك دعهم يفوزون عليك، وتذكر: نجاحك غدًا يعتمد على عملك اليوم.. بعد توفيق الله لك، ولا تنتقد زوجتك أمام أطفالك مهما حدث، وعندما تدخل غرفة ما أو اجتماعًا ما ادخل وكأنك تملك المكان.. يعني واثقا من نفسك.



وتعلم كيف ترفض ولكن لا تعتد على ذلك، عندما يصمت الجميع خجلًا، قم وعبر عن رأيك الجميل

ولا تُضيّع الوقت في الرد على منتقديك، ولا تناقش أمورك المادية مع من يملك أكثر منك بكثير أو أقل منك بكثير، ولا تقس ثروة المرء بما يرتديه، أو يركبه.

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