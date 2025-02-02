الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، بالاسم والرابط الرسمي

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
ads

يترقب طلاب المعاهد الأزهرية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025  الخاصة بالترم الأول، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات الأسبوع الماضي.

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول داخل قطاع المعاهد الأزهرية أن المناطق الأزهرية انتهت بالفعل من أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات ويتبقى حاليا أعمال الرصد والمراجعة النهائية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وأضاف المصدر ذاته لـ "فيتو" أن من المقرر إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية معًا، مع نهاية الأسبوع الحالي بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.


وحول طريقة إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية أوضح أنها ستكون عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك من باب التيسير على الطلاب، وذلك من خلال هذا الرابط
 

رئيس المنطقة يتفقد مقر كنترول الشهادة الإعدادية الأزهرية بالجيزة


ومن جانبه تفقد الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الأحد، مقر كنترول الشهادة الإعدادية الأزهرية بالجيزة، حيث اطمأن على انتظام سير العمل في سهولة ويسر دون أي معوقات.


وأكد الشيخ “عبود” على ضرورة مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، كما اجتمع مدير عام المنطقة مع الأستاذ فتحي بدر رئيس الكنترول لبحث عمليات التأمين والضوابط المنظمة للعمل، مشددا على توفير إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل مقر الكنترول.

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2025 بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية2025 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2025 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس

مواد متعلقة

وفد "المعاهد الأزهرية" يتفقد اختبارات مسابقة شيخ الأزهر للقرأن الكريم بكفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد الإعلان عن 10 آلاف وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية والمؤهلات المطلوبة

الرئيس السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

النيابة تستدعي شقيق موظف الأوبرا المتوفى غرقًا للمرة الثانية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

شباب فيصل يتحدون النيران وينقذون 3 أطفال من شقة مشتعلة في برج سكني ( صور)

التشكيل الكامل للجنة الكرة بنادي الزمالك

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، بالاسم والرابط الرسمي

انفجار وحريق هائل في مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سحب كتاب كاملات عقل ودين من معرض الكتاب بسبب إثارة الجدل (صور)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ناد أوروبي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لأعمال إغاثية بغزة

مصرع شخص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات الغزيرة في أستراليا

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الاحتفال بمولد "سيدي محمد البحر" بالقاهرة

المسارعة في الخيرات، تفسير الشعراوي للآية 61 من سورة المؤمنون (فيديو)

معنى مسغبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة البلد

المزيد
الجريدة الرسمية