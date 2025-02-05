الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الآثار تشارك في بينالي الفنون الإسلامية بالسعودية

الدورة الثانية من
الدورة الثانية من بينالى الفنون الإسلامية

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الدورة الثانية من بينالى الفنون الإسلامية المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "وما بينهما".

الدورة الثانية من بينالى الفنون الإسلامية

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشاركة المجلس في هذه الدورة من بينالي الفنون الإسلامية جاءت بناءً على طلب وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية ممثلة فى مؤسسة بينالي الدرعية بعد النجاح الكبير للدورة الأولى التي شارك المجلس فيها عام 2023.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه المشاركة تعد أحد سبل الترويج للآثار الإسلامية وما تمتلكه مصر من كنوز وتاريخ وحضارة عريقة، حيث يقام بينالي الفنون الإسلامية بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة والتي يمر بها الحجاج من كافة أنحاء العالم تمهيدًا للتوجه للأراضى المقدسة بمكة المكرمة لأداء شعيرتى الحج والعمرة، مما يُعد فرصة للتبادل الثقافى بين الشعوب.
 

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بينالى الفنون الإسلامية


ويستمر البينالى حتى شهر مايو من العام الجاري،  ويشارك المجلس الأعلى للآثار بثماني قطع أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، من بينها محراب وضلفتى باب من الخشب من مسجد السيدة نفيسه من العصر الفاطمي،  عليهم كتابات كوفية وزخارف نباتية، وجزء من تابوت خشبى به كتابات عربية، وقطعتين من الفسيفساء المزينة بزخارف هندسية بالإضافة إلى كرسى خشب مسدس الشكل مطعم بالسن والأبنوس والخشب الأحمر.

  الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار كان قد شارك فى الدورة الأولى لبينالى الفنون الإسلامية عام 2023 تحت عنوان "أول بيت” بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامى بالقاهرة وقصر الأمير محمد على بالمنيل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلي للأثار وزارة السياحة بينالي الفنون الإسلامية جدة مدينة جدة السعودية

مواد متعلقة

بشرى بشأن إيرادات السياحة في مصر ومؤشرات عن قفزة نوعية بعدد السياح القادمين

أخبار مصر اليوم: توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين.. استعدادات استثنائية لتأمين السلع وتوفير المخزون الاستراتيجي.. والتموين تخصص ركنا ثابتا لـ معارض أهلا رمضان بالسلاسل التجارية

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

شروط وزارة السياحة لرد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين

ads

الأكثر قراءة

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 تخطى 4 آلاف جنيه، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

مع اقتراب شهر رمضان، كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم، الذرة يسجل 125 جنيها للتر في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

المزيد
الجريدة الرسمية