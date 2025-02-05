إحالة مدير مالي بشركة للجنايات بتهمة اختلاس رواتب الموظفين

أمرت النيابة العامة باحالة مدير مالي بإحدى الشركات إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس رواتب الموظفين والاستيلاء عليها لنفسه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته مديرا ماليا بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله تمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى أحد البنوك إلى حسابه الشخصي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفردا وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك أحقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالبا من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.

وتابع أمر الإحالة: “البنك نفذ طلبه استنادا للاتفاق المبرم مع الشركة والتفويض الصادر له من جهة عمله بالاختصاص بتنفيذ صرف رواتب وأرباح العاملين بالشركة واحتبسها لنفسه بنية تملكها”.

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