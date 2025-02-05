الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مدير مالي بشركة للجنايات بتهمة اختلاس رواتب الموظفين

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة باحالة مدير مالي بإحدى الشركات إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس رواتب الموظفين والاستيلاء عليها لنفسه.  

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته مديرا ماليا بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله تمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى أحد البنوك إلى حسابه الشخصي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفردا وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك أحقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالبا من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.

وتابع أمر الإحالة: “البنك نفذ طلبه استنادا للاتفاق المبرم مع الشركة والتفويض الصادر له من جهة عمله بالاختصاص بتنفيذ صرف رواتب وأرباح العاملين بالشركة واحتبسها لنفسه بنية تملكها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة محكمة الجنايات الجنايات

مواد متعلقة

التحقيق مع موظف بتهمة اختلاس مليون جنيه في الشيخ زايد

تقرير المعمل الكيماوي: اختلاس 1939 حرز مخدرات في الطب الشرعي

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل
ads

الأكثر قراءة

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 تخطى 4 آلاف جنيه، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

مع اقتراب شهر رمضان، كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم، الذرة يسجل 125 جنيها للتر في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

المزيد
الجريدة الرسمية