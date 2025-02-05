عقوبة تزوير العلامات التجارية واستغلالها في مصر

تعد العلامات التجارية أحد أهم الأصول التي تمتلكها الشركات في مختلف القطاعات، حيث تمثل هوية المنتجات والخدمات وتعدّ أداة رئيسية في المنافسة السوقية لذا فإن تزوير العلامات التجارية واستغلالها يعد جريمة خطيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، وتضر بمصالح الشركات المستثمرة، بل وتضر أيضًا بالمستهلكين الذين قد يتعرضون لمنتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.

ماذا يعني تزوير العلامات التجارية ؟

تتزاحم في الأسواق العديد من المنتجات المتنوعة التي تعتمد على العلامات التجارية الشهيرة لجذب العملاء، ويحدث التزوير عندما يقوم شخص أو جهة ما باستخدام علامة تجارية مشابهة أو متطابقة لعلامة تجارية مسجلة بالفعل دون إذن من صاحب العلامة، ويشمل التزوير أيضًا بيع منتجات غير أصلية تحت اسم علامة تجارية معروفة، مما يؤدي إلى تضليل المستهلكين واستغلال سمعة العلامة الأصلية.

يُعاقب قانون حماية الملكية الفكرية المصري (القانون رقم 82 لسنة 2002) بشدة على جرائم التزوير المتعلقة بالعلامات التجارية، يعترف هذا القانون بالعلامات التجارية كحقوق ملكية خاصة، ويحظر أي شكل من أشكال التزوير أو الاستغلال غير المشروع لهذه العلامات.

عقوبات تزوير العلامات التجارية

الحبس والغرامة المالية:

يُعاقب كل من يثبت تورطه في تزوير العلامات التجارية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100,000 جنيه مصري، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحالات التي تنطوي على حجم كبير من الاستغلال.

مصادرة المنتجات المغشوشة:

من أبرز عقوبات التزوير أيضًا مصادرة المنتجات المغشوشة أو المزورة التي تم بيعها، أو المصادرة الكاملة للمنتجات التي تحمل علامة تجارية مزورة في الأسواق.

إغلاق المحلات أو المصانع:

في بعض الحالات، قد يتم إغلاق المحلات أو المصانع المتورطة في تزوير العلامات التجارية بعد التحقيقات والادعاء، وهو ما يمثل عقوبة ردعية ضد الشركات أو الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة من التزوير.

التحقيقات والملاحقات القانونية:

يتطلب الأمر إجراءات قانونية معقدة تتضمن فحص المنتجات، وتحقيقات لتتبع مصدر التزوير، مما يستدعي تدخل الجهات الأمنية والجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

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