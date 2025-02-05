الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت بالدوري

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

يستعد  النادي الأهلي، لمواجهة بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.  

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات، جراديشار.

 

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حارس الفريق أمام  بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.  

ويستمر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في حراسة عرين القلعة الحمراء خلال مواجهة بتورجيت في الدوري المصري الممتاز على حساب محمد الشناوي الذي يفضل المدرب السويسري مارسيل كولر الاستمرار في إراحته.

استمرار غياب خماسي الأهلي أمام بتروجيت

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود خمسة لاعبين خلال مواجهة بتروجيت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويواصل أشرف داري و ياسر إبراهيم وطاهر محمد ووسام أبو علي ويحيى عطية الله الغياب عن الأهلي خلال مواجهة بتروجيت وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.  

 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز السويسري مارسيل كولر بطولة الدوري الممتاز حسين الشحات مسابقة الدوري الممتاز مسابقة الدوري محمد مجدي محمد الشناوي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي أمام بتروجيت بالدوري

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت بالدوري

تطورات مثيرة فى ملف التحكيم بـ«الجبلاية».. تسعيرة الخواجات تربك الحسابات.. والتسريبات “تخمد” نيران غضب الأندية

أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

بحضور فينجر وبوساكا، اتحاد الكرة يبدأ اليوم برنامجا شاملا لتطوير عناصر اللعبة

تقرير يبرز طول قفزة رونالدو بهدفه أمام الوصل أمس (فيديو)

موقع عالمي يكشف تطورات رحيل محمد صلاح عن ليفربول وموقف إنتر ميامي والهلال

سر الإطاحة بجيرارد من تدريب الاتفاق السعودي

ads

الأكثر قراءة

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 تخطى 4 آلاف جنيه، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

مع اقتراب شهر رمضان، كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم، الذرة يسجل 125 جنيها للتر في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

المزيد
الجريدة الرسمية