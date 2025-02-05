‏مياه الإسكندرية تستقبل نائب وزير الإسكان والمرافق

‏استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، وكل من اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى، ‏والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي.

‏إستهل الدكتور سيد إسماعيل كلمته بالثناء على الأداء المميز لشركة مياه الإ سكندرية والتى نفتخر بها فى كل المحافل سواء الداخلية أو الخارجية، بفضل خبراتها الواسعة، والتى إستطاعت تصدير خبراتها لبعض دول الخارج

‏كما تحدث عن التحديات التي تواجه هذا القطاع على كل المستويات ولكن ثقة القائمين على العمل لشركتنا أكبر من هذه التحديات، وأن الدولة تكلفت مئات المليارات ‏لتطوير وتنمية هذا القطاع، وأوصى بتدريب الكوادر الصغيرة، وإتاحة الفرص للكل والإهتمام بتنمية المهارات، ‏و تخريج أجيال جديدة قادرة على العمل بنفس النهج، ‏و أن الدولة تعمل جاهدة على تبني وتنمية الأفكار الجديدة والتي تسمى أفكار خارج الصندوق.

‏ ‏وفي كلمته، فقد رحب المهندس أحمد جابر بالحضور ثم قام بشرح تفصيلي عن خطة واستراتيجية الشركة بدايةً من ‏ ‏أن جميع محطات الشركة العشرة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وكذلك مشاريع الإحلال والتجديد ‏خاصة في المناطق الساخنة مثل العجمي وأبيس وعبد القادر، ‏ثم تحدث عن السجل البيئي والاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية والتي يتم بيعها لشركة الكهرباء، ‏ ‏وعن البصمة الكربونية والتي تم تنفيذها لعدد ستة محطات، ‏كما تم تقليل نسبة الفاقد من المياه من 37.2% إلى 23.5% وأن الشركة ‏تعمل جاهدة لإيصال النسبة إلى 19%، وعن إعادة تدوير مياه المرشحات.

واسترسل المهندس أحمد جابر فى حديثه عن ‏التشغيل الذاتى، ‏حيث حيث أن الشركة تكتفي ذاتيا، ‏بل وتعمل لحساب الغير في أعمال النجارة والملابس الجاهزة وإصلاح السيارات لمعظم الشركات التابعة والجهات الخارجية، ‏كما أن الشركة تملك أكبر عدد من المشتركين حيث يبلغ عددها 2,206,000 مشترك، ‏كما أن الشركة لديها عدد اثنين ورشة للعدادات ومعمل مركزي مجهز بأحدث الأجهزة التي تعمل في مجال المياه على مستوى الشرق الاوسط، ‏كما قامت الشركة بتركيب اكثر من 1,300,000 قطعة موفرة للمياه، واكثر من 300,000 عداد مسبق الدفع وأيضا تقوم الشركة بعمل بروتوكولات مع الجامعات لتدريب أوائل الخريجين والإستفادة منهم، ‏و أن الشركة قد قامت بتعيين خريجين المدرسة بالكامل في محطات المياه والصرف الصحي، وأما عن البدائل، جاري حفر محطة للمياه الجوفية بمنطقة النوبارية.

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