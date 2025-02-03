رقم كارثي يبرز تدهور مستوى مان سيتي في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق مانشستر سيتي، لهزيمة مدوية أمام مضيفه آرسنال، بنتيجة 5-1، مساء أمس الأحد، على ملعب الإمارات، في قمة لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل خماسية آرسنال كلًا من مارتن أوديجارد، توماس بارتي، لويس سكيلي، كاي هافيرتز وإيثان نوانيري في الدقائق 2 و56 و62 و76 و(90+3).

فيما أحرز النرويجي إيرلينج هالاند، الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 55.

رقم كارثي يضرب شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن شباك مانشستر سيتي استقبلت 35 هدفا في البريميرليج هذا الموسم، أكثر من مانشستر يونايتد (34).

ويوضح فارق المراكز بين الفريقين، ما يمر به مانشستر سيتي من أزمة كبرى، حيث يحتل السيتيزينز المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

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