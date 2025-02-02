بدر عبد العاطى: العلاقات المصرية السودانية أبدية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن هناك علاقات وثيقة بين مصر والسودان وعلاقات أبدية بين البلدين.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع علي يوسف أحمد، وزير خارجية السودان، اليوم فى القاهرة، أنه تم التباحث بشأن العلاقات الثنائية والوضع فى السودان.

وأوضح أنه تم التوافق عقد جلسة المشاورات السياسية بين مصر والسودان خلال الشهر الجارى.

وأشار أنه تم التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، والدولية كما أكد على ضرورة العمل فى إطار جامعة الدول العربية.

وأشار أنه سوف يعقد اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية خلال شهر فبراير الجارى فى دورته غير العادية للتحضر لعقد قمة عربية.

جدير بالذكر أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل صباح اليوم محمود علي يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، حيث عقد الوزيران مشاورات سياسية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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