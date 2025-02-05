تجديد حبس 3 متهمين ببيع الأسلحة النارية في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين ببيع الأسلحة النارية في منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.



وقال المتهمون: "كنا نبيع الأسلحة للأشخاص الذين يحتاجون إليها، سواء لأغراض حماية شخصية أو لأغراض أخرى، وقررنا دخول هذا المجال لبيع الأسلحة والتمكن من الحصول على المال في وقت قصير."

وأوضح المتهمون أنهم كانوا يمتلكون ثلاثة أسلحة خرطوش وعددًا من الطلقات التي كانوا يقومون ببيعها للأشخاص الذين يتعاملون معهم.

كانت نيابة المرج قد قررت حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بقصد بيعها بمنطقتي المرج والسلام، كما طلبت سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمرج قد تمكنت من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 3 أسلحة خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها للتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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