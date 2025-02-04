الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

اعترافات تفصيلية للمتهمين ببيع الأسلحة النارية فى المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استمعت نيابة المرج، لأقوال 3 متهمين ببيع الأسلحة النارية فى منطقة المرج.

وقال المتهمون: "كنا نبيع الأسلحة للأشخاص الذين يحتاجون إليها، سواء لأغراض حماية شخصية أو لأغراض أخرى، وقررنا دخول هذا المجال لبيع الأسلحة والتمكن من الحصول على المال في وقت قصير."

وأوضح المتهمون أنهم كانوا يمتلكون ثلاثة أسلحة خرطوش وعددًا من الطلقات التي كانوا يقومون ببيعها للأشخاص الذين يتعاملون معهم.

كانت قد قررت نياية المرج حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بقصد بيعها بمنطقتي المرج والسلام، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالمرج من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 3 أسلحة خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها للتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج منطقة المرج الأسلحة النارية

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