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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفا مساء اليوم ضد نظيره فريق ليجانيس على ملعب "بوتاركي" ضمن لقاءات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا 
 

تنطلق مباراة ريال مدريد وليجانيس  في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس 

تذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس عبر قناة SSC HD1 وتطبيق شاهد.

 

كان ريال مدريد قد تأهل إلى مرحلة ربع النهائي عقب فوزه المثير ضد سيلتا فيجو بخمسة أهداف لهدفين، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في حين أن ليجانيس فاز في الدور السابق على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره، من خلال الفوز اليوم والتأهل إلى مرحلة نصف النهائي، وذلك بعد خسارة السبت المفاجئة أمام إسبانيول بهدف دون رد في الدوري الإسباني.


 

وتعد مباراة اليوم البروفة الأخيرة قبل لقاء الديربي الناري ضد أتلتيكو مدريد، مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة والعشرين من الليجا.


ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد.

كما يخوض ريال مدريد مباراة صعبة ضد مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا.


 

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