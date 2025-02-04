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رياضة

غيابات بالجملة، أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة الفريق لمباراة ليجانيس في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

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وتلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة في خط الدفاع بعد تعرض المدافع النمساوي دافيد ألابا لإصابة في العضلة الضامة بساقه اليسرى، لينضم بذلك إلى قائمة الغائبين التي تضم بالفعل أنطونيو روديجر وإيدر ميليتاو.

غيابات بالجملة في ريال مدريد 

هذه الأزمة تترك المدرب كارلو أنشيلوتي في موقف صعب، إذ لم يتبق لديه أي خيارات حقيقية في مركز قلب الدفاع سوى لاعب الكاستيا الشاب أسينسيو، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للفريق الملكي، وقد تتسبب في انهيار الموسم.

وكان من المنتظر أن يكون ألابا أساسيًا في مواجهة ليغانيس إلى جانب أسينسيو، وهي مباراة كان من الممكن أن تكون اختبارًا حاسمًا لجاهزية المدافع النمساوي قبل المباريات الحاسمة التي تنتظر ريال مدريد.

فبعد لقاء ليجانيس في ربع نهائي كأس الملك، سيخوض الفريق ديربي الليغا ضد أتلتيكو مدريد، ثم يواجه مانشستر سيتي الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد.

لكن إصابة ألابا المفاجئة قلبت خطط أنشيلوتي رأسًا على عقب، حيث بات المدرب الإيطالي مضطرًا لإيجاد بدائل سريعة في ظل افتقاده للثنائي روديغر وميليتاو.

ويشكل غياب هذا الثلاثي في وقت حرج من الموسم ضربة قاسية لآمال ريال مدريد في المنافسة على الألقاب.

أنشيلوتي يسعى لتغيير التكتيك

مع دخول ريال مدريد مرحلة الحسم في الموسم، سيكون على أنشيلوتي اتخاذ قرارات جريئة لتعويض الغيابات الدفاعية.

قد يضطر الفريق إلى تغيير أسلوب لعبه ليصبح أكثر تحفظًا، أو قد يعتمد على خطط بديلة مثل استخدام خط دفاع ثلاثي أو توظيف لاعبي الوسط في مراكز غير معتادة.

في كل الأحوال، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة لموسم ريال مدريد، وإذا لم يجد أنشيلوتي حلولًا فعالة، فقد تتعثر طموحات الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

في ظل هذه الظروف، سيكون على أنشيلوتي البحث عن حلول تكتيكية سريعة، إما من خلال تعديل نهجه الدفاعي أو منح الفرصة لبعض الأسماء الشابة.

يعد أسينسيو الخيار الوحيد المتاح حاليًا في قلب الدفاع، ولكن الاعتماد عليه وحده ليس كافيًا لمواجهة الفرق القوية.

لذلك، قد يلجأ أنشيلوتي إلى حلول بديلة، مثل إشراك لاعب الوسط أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع، وهو خيار سبق أن اعتمده في بعض المباريات.

كما أن المدافع الشاب جاكوبو رامون من الكاستيا قد يكون ضمن حساباته.

أما خيسوس فاييخو، فقد تم استبعاده بسبب عدم جاهزيته البدنية، مما يقلل من خيارات المدرب أكثر.

هناك احتمال آخر يتمثل في توظيف فيديريكو فالفيردي في مركز قلب الدفاع، لكن هذا الخيار يبدو غير مرجح نظرًا لحاجة الفريق إليه في خط الوسط أو كظهير أيمن، خاصة مع عدم تقديم لوكاس فاسكيز أداءً مقنعًا في المباريات الكبيرة.

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