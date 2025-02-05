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اقتصاد

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

سعر الارز اليوم،تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان.

سعر الارز


وشهد سعر الأرز استقرار ملحوظا، وقامت العديد من الشركات المنتجة للارز بطرح عروض اسعار على الأرز  وتترواح الاسعار بداية من 26،30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

سعر الارز
سعر الارز

سعر الارز اليوم الأربعاء 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر الارز
سعر الارز

 

“ اتحاد الصناعات ”: توافر الأرز وانخفاض أسعاره قبل رمضان 

 واكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، استقرار اسعار الارز بالسوق المحلى، نفيا  وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك. واشار  انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية. وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

سعر الارز
سعر الارز

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اسعار الارز

وأشار إلى أنه بإستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجه إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للإستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

سعر الارز
سعر الارز

وأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية. وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز، اليوم، بنحو ألف جنيه، مؤكدا استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان الكريم. 

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