الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

بكام سعر الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية؟

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

سعر الارز،تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا، وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتترواح الأسعار بداية من 26،30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

سعر الارز
سعر الارز

سعر الأرز اليوم الاثنين 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن. 

سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

سعر الارز

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

 

سعر الارز
سعر الارز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

سعر الارز اليوم

أرز مصري “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر الارز
سعر الارز

 

سعر الارز في رمضان

 واكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى، نفيا  وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد “ شحاتة” لـ " فيتو "، انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهدته الأيام الماضية. وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

وأشار إلى أنه بإستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

وأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية. وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز، اليوم، بنحو ألف جنيه، مؤكدا استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان الكريم. التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.

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