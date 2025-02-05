مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس يُطلق فريق الابتكار

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) عن تشكيل فريق الابتكار، الذي يضم طلابا وباحثين وأعضاء هيئة تدريس من جميع كليات جامعة عين شمس بجميع تخصصاتها للعمل على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمواجهة التحديات الصناعية والتكنولوجية، والتمثيل المشرف في المسابقات المحلية والدولية؛ وذلك في خطوة جديدة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يُطلق فريق الابتكار



يهدف فريق الابتكار إلى تطوير حلول إبداعية باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الرؤية الحاسوبية وغيرها.



كما يعمل الفريق في بيئة بحث وتطوير (R&D) متكاملة، تتيح له تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتفاعل مع مشكلات حقيقية في الصناعة، بالإضافة إلى التعاون مع شركات صناعية كبرى لتحليل المشكلات وإيجاد حلول عملية مبتكرة، حيث سيكون هذا الفريق هو القوة المحركة لتحقيق التقدم والابتكار في المستقبل.

ويستعد الفريق لخوض أكبر المسابقات المحلية والدولية، لتمثيل جامعة عين شمس ومصر عالميًا، إلى جانب توفير فرص تدريب حقيقية لتطوير المهارات التقنية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.