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خارج الحدود

الولايات المتحدة: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في أوهايو

حادث أمريكا، فيتو
حادث أمريكا، فيتو

قتل شخص وأصيب 4 آخرون في إطلاق للنار بمستودع لشركة لتصنيع مستحضرات التجميل في نيو أولباني بولاية أوهايو، حسب قناة NBC4.

وقع إطلاق النار في مبنى KDC/One

وأفادت القناة في بيان نقلا عن السلطات المحلية بأنه: "قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بعد إطلاق نار في مستودع، حيث وقع إطلاق النار في مبنى KDC/One". كما أشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما لاذ المشتبه به بالفرار.

 الحادثة تم تصنيفها كهجوم متعمد

وبحسب الشرطة المحلية، فإن الحادثة تم تصنيفها كهجوم متعمد.

وفي تقرير تلفزيوني، قالت القناة إن العاصمة واشنطن شهدت يوما عنيفا أمس الثلاثاء، حيث تحقق الشرطة في أربع حوادث إطلاق نار مميتة في أقل من 24 ساعة.

حادثة إطلاق نار مميتة في المنطقة

ووقعت آخر حادثة بعد الساعة 7 مساء (بتوقيت واشنطن)، بالقرب من مجمع شقق ميدوبروك ران في جنوب شرق العاصمة واشنطن. ووفقا لشرطة مينيابوليس، عندما وصل رجال الأمن إلى شارع 6th Street Southeast بالقرب من شارع "Mississippi"، وجدوا الضحيتين ملقيتين على الأرض، مما يجعلها رابع حادثة إطلاق نار مميتة في المنطقة أمس الثلاثاء، حيث قتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما وتم نقل آخر يبلغ من العمر 16 عاما إلى المستشفى.

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قتل شخص نيو أولباني ولاية أوهايو واشنطن شرق العاصمة واشنطن

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