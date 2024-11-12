بعد إنذار إسرائيلي، إطلاق مكثف للنار في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط نزوح جماعي كبير

تشهد الضاحية الجنوبية في بيروت إطلاقا مكثفا للنار لإنذار السكان بإخلاء منازلهم فورا بعد الإخطار الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيقصف حوالي 11 نقطة في المنطقة.

قصف اهداف في الضاحية الجنوبية ببيروت

حركة نزوح كثيفة من #الضاحيه_الجنوبية بعد تهديدات العدو الاسرائيلي#الجديد pic.twitter.com/4rYgBjQeyX — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) November 12, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر حركة نزوح كثيفة من الضاحية بعد التهديدات.

وكان أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليمات إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفًا القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

غارات عديدة تستهدف لبنان

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات شبعا وتبنين وكفرجوز- النبطية ورومين.

كما نفذ غارات عنيفة على بلدة تول قضاء النبطية استهدفت عدد من المباني ودمرتها، وأدت إلى سقوط شهيد وجريح.



واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في ضواحي مدينة صور، أدى إلى سقوط 3 شهيد وعدد من الجرحى.

وفي السياق ذاته، استشهد شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على بلدة صريفا، كما تم شن غارة على بلدة المروانية، وغارتان على محيط بلدتي جبال البطم وزبقين.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة على منزل في بلدة دبعال جنوب لبنان.