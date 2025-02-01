تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل

كشف نجل الفنان صالح العويل عن تطورات الحالة الصحية لوالده حيث أكد أن حالته شبه مستقرة في الحالي، وأن الأطباء يعملون على سحب السوائل المتراكمة في الرئة والساق، مع متابعة وظائف الكلى، طالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان قد تم نقل الفنان صالح العويل لغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، وأكد الأطباء أنها يعاني من قصور في الكلى، ويوجد مياه على الرئة، كما ان عضلة القلب تعمل بكفاءة 33%.

آخر أعمال صالح العويل

وكان آخر ظهور للفنان الكبير خلال تصويره الجزء الثاني من مسلسل 'جودر'، والذي يجمعه بالفنان ياسر جلال، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

و مسلسل جودر، كتبه أنور عبد المغيث وأخرجه إسلام خيري، ويتناول إحدى حكايات ألف ليلة وليلة في إطار فانتازي مليء بالتشويق والإثارة.

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