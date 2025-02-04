الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن أسماء المقبولين في مسابقة العمل بالحصة

كفر الشيخ
كفر الشيخ

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أسماء المقبولين في مسابقة العمل بالحصة بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة في مختلف التخصصات التعليمية بالإدارات التعليمية الأزهرية المختلفة.

وكانت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهريّة، قد أعلنت حاجتها إلى 400 مُعلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024 - 2025، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

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 وشكلت المنطقة  لجنة تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الحصة بمعاهد المنطقة، بفرض الشفافية ومراعاة الدقة التامة واتباع الضوابط الواردة بإعلان المسابقة والمتابعة الدورية لعمل اللجنة خلال استقبال الوافدين على الوظائف المعلنة لضمان تحقيق أقصى درجات المصداقية والالتزام.

 

شروط القبول

ووفقًا لما  كانت حدّدته الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهريّة، فإنّ المستندات  التي كانت مطلوبة للتقديم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024 - 2025، كالتالي:

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.

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