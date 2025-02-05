الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام بتروجيت بالدوري

الاهلي
الاهلي

يستعد النادي الأهلي،  لمواجهة بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت غدا الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حارس الفريق أمام  بتروجيت.

ويستمر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في حراسة عرين القلعة الحمراء خلال مواجهة بتورجيت في الدوري المصري الممتاز على حساب محمد الشناوي الذي يفضل المدرب السويسري مارسيل كولر الاستمرار في إراحته.

استمرار غياب خماسي الأهلي أمام بتروجيت

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود خمسة لاعبين خلال مواجهة بتروجيت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويواصل أشرف داري و ياسر إبراهيم وطاهر محمد ووسام أبو علي ويحيى عطية الله الغياب عن الأهلي خلال مواجهة بتروجيت وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.  

 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

 

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