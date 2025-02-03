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اليوم، انتهاء أعمال تصحيح الإعدادية بالقليوبية وإعلان موعدها النهائي

الاعدادية بالقليوبية،فيتو
الاعدادية بالقليوبية،فيتو

‏نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية، تنتهي اليوم الإثنين أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية تمهيدا لإعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات.

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انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية غدا، وهذا موعد النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية  بالقليوبية 2025 تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية، حيث تفقد أعمال التصحيح مشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، موجهًا بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية

إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025 

وأكد وكيل وزارة  التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم  على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تتم حاليا علي قدم وساق

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