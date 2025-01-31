الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

بمشاركة حمدي فتحي،الوكرة يسقط أمام الشحانية بهدف في الدوري القطري

فريق الوكرة القطري،
فريق الوكرة القطري، فيتو

انتهت مباراة الوكرة أمام الشحانية بفوز الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب على ملعب استاد 974، ضمن مباريات الجولة الـ 14 لمنافسات الدوري القطرى للمحترفين.

وسجل هدف الشحانية الأول اللاعب الحسن كوروما في الدقيقة 45

وكان السويدي بويا إسباغي المدير الفني لفريق الوكرة القطري اعلن تشكيلة فريقه لمواجهة الشحانية، ضمن مواجهات الجولىة الرابعة عشر من الدوري القطري للمحترفين.

حمدي فتحي أساسيا أمام الشحانية

وتواجد الدولي المصرى حمدى فتحى في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة القطري لمواجهة الشحانية 

تشكيل الوكرة ضد الشحانية

حمدي فتحي

تشكيل الشحانية أمام الوكرة

أما فريق الشحانية فدخل مباراته أمام الوطرة بتشكيل مكون من:

شهاب الليثي - محمد ابراهيم - محمد بدر سيار - مارك مارتنيز - لطفي رابح ماجر - بيتروس أمفرسفورت - يوسف هاني - أندرياس فان بيك - معاذ الوادية - علي العمري - الحسن كوروما 

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يتواجد الشحانية في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري القطرى برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الوكرة المركز الثامن بنفس الرصيد 17 نقطة، ولكن فارق الأهداف لصالح الشحانية.

 

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الوكرة الشحانية أمام الشحانية ملعب استاد 974 الدوري القطري حمدي فتحي

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