وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الجديد يباشر مهام عمله

استهل الدكتور نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الجديد مهام عمله بالمشاركة في أمسية دينية بمسجد الرحمن التابع لإدارة أوقاف محرم بك،ياتى ذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

وحضر الأمسية بصحبة وكيل الوزارة كل من الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة

و الشيخ محمود العطار مفتش بالإدارة ومن الأئمة بالإدارة.



وقد وجه الدكتور نجاح الشكر الوزير الأوقاف على ثقته به مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في العمل على رفع كفاءة المديرية دعويا وإداريا.



كما قدم رواد المسجد الشكر لوزير الأوقاف على الجهد المبذول من وزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا.

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