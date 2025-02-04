الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أبراج عشوائية بشارع علي بن أبي طالب بحي السلام تهدد حياة المواطنين، صور

فيتو
ads

شروخ في أعمدة عمارتين..  وبلاغات ضد أصحابها

 

لا شك أن المباني المخالفة تُشكّل خطرًا على سكانها خاصة المباني التي ينشئها مقاولو البناء بغرض البيع لتحقيق عائد ربحى، وبالتالي يحاول المقاول التوفير في الخامات المستخدمة في البناء مثل الأسمنت والتسليح، وسُمك "بلاطة" الأدوار السكنية، لتوفير الأموال وبالتالي مضاعفة الأرباح.

عمارات بارتفاعات 16 طابقًا بشارع علي بن أبي طالب بحي السلام أول تهدد حياة المواطنين 

 


والأخطر من ذلك أن حي السلام أول يشهد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون ببناء أبراج سكنية أكثر من 17 دورًا مما يهدد حياة سكان الحي بأكمله.  

وكان محافظ القاهرة تحرك الأسبوع الماضي لتنفيذ قرار إزالة في عمارة مكونة من 18 دورًا بذات الحي  ولو تحرك  بضعة أمتار لشاهد نفس الكارثة وهي قيام عائلة ببناء مجموعة أبراج في شارع عرضه 4 متر  وهذه العائلة اغتصبت هذه الأراضي بالقوة من يد أصحابها وتمكنوا من بناء ثلاث عمارات (مرفق صور لهم في هذا التقرير) بشارع علي بن أبي طالب من شارع الهادي البشير بارتفاعات تترواح ما بين 16 و17 دورًا  وكذلك بناء عقارات أخري بشارع الترولي وتم بناء هذه العقارات بالتنسيق مع بعض موظفي الحي ضعفاء النفوس.

txt

استجابة لفيتو، محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مخالف بالسلام (صور)

txt

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

تقاعس من رئيس الحي في تنفيذ الإزالات 

 

 

وبالرغم من صدور قرارات إزالة لم يتحرك رئيس حي السلام أول لتنفيذ تلك الإزالات بالرغم من حرص السيد محافظ القاهرة علي تنفيذ القانون والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح المواطنين وبناء عقارات بارتفاعا كبيرة بدون ترخيص.

 

بلاغات من الأهالي بسبب حدوث تصدعات في الأعمدة 
 

وعن تلك  العقارات، أكد أحد مهندسى الأحياء،  أن هذه العمارات تفتقد إلى أي شكل رقابي من أي جهة، فالمقاول هو المسئول الأول والأخير عن مواصفات البناء، ولا يوجد سند قانوني يثبت مسئوليته عن أي خلل يظهر بالعقار، بالإضافة إلى أنه في الغالب يكون الهدف من البناء التربح، فيفتقد إلى عوامل الأمان، ومنها عدم تحمل الأساسات الأدوار التي يتم بنائها، مما يهدد حياة المواطنين.

وأشار الأهالي إلى أن حياتهم في خطر  بسبب حدوث ميل وتصدعات في أعمدة تلك العقارات وذلك بسبب  أعمال سحب التربة وحفر الأساسات وأيضًا حدوث  تصدعات بهذه العقارات. وأكدوا أنهم تقدموا ببلاغات ضد أصحاب تلك الأبراج تضمنت حدوث شروخ وتصدعات وميل بشكل سريع وهو ما تم رصده من سكان الشارع  بسبب افتقاد هذه العقارات  لأى شروط، كما تضمنت أن الأساسات لا تتحمل بناء ناطحات سحاب في هذه المنطقة العشوائية كما وصفها الأهالي.

وتحتفظ “فيتو” ببيانات أصحاب تلك العقارات لمن يطلبها من الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبراج سكنية رئيس حي السلام ناطحات سحاب محافظ القاهرة حى السلام أول حي السلام المباني المخالفة
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحيرة، اعرف نتيجة إدارة دمنهور

ليست زوجته، قصة رزان سفور مرافقة أحمد الشرع فى السعودية (فيديو)

رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض، وللخطيب مسموح

متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من سقوط الأمطارعلى هذه المناطق غدا

غدا، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة سب سيدة تدعي زواجه بها عرفيا

إنهاء إجراءات الإفراج عن نجل الداعية محمد حسان

مطالبا بكشف علاقة وزير التعليم بالمنصة، سؤال برلماني بشأن إعلان “أشطر”

النيابة تأمر بحبس المتهم بفبركة رسالة واقعة موظف دار الأوبرا

منوعات

المزيد

عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج بسبب الخاتم، ما القصة؟

دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين عالميا

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشترى كيلو السكر اليوم بكام ؟

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

سر انشغال الإمام الشافعي بالتعليم والبعد عن السياسة والإمارة

ملتقى الجامع الأزهر: شهر شعبان شهد تحويل القبلة‏ وفيه ترفع الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية