وزير الأوقاف يزور جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء ٤ من فبراير ٢٠٢٥م، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

وكان في استقباله الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ والأستاذ أحمد عبدالهادي، رئيس اللجنة التنفيذية لجناح الأزهر؛ والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

وزير الأوقاف يزور جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وخلال الزيارة، تفقد وزير الأوقاف أروقة جناح الأزهر الشريف، وركن الطفل، كما زار "متحف كنوز مكتبة الأزهر: مخطوطات ومطبوعات عبر العصور"، ودوّن كلمة بسجل الزيارات الشرفية للجناح.

ورافق الوزير في جولته كل من الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف: إنني أعتز بأن أكون اليوم في جناح الأزهر الشريف، بصفتي ابنا من أبناء الأزهر، يعتز بمؤسسته الأم: الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، ويفتخر أن يرى جناح مؤسسته الأم على هذا المستوى الراقي من الترتيب والمحتوى الثري والمشرف، ثم بصفتي وزيرا للأوقاف، يدعم مؤسسته الأم، ويعلن باسم وزارة الأوقاف اصطفافه مع دار الإفتاء ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية خلف الأزهر الشريف، وأن كل هذا ثمرات أثمرتها مصر العظيمة وشعبها الكريم بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.

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